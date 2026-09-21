Грошова допомога в Чернігівській області передбачена для мешканців громад, які увійшли до урядових переліків територій бойових дій. У Пенсійному фонді України пояснили, куди подавати заяву на одноразову «Зимову підтримку».

Грошова допомога в Чернігівській області розширює перелік отримувачів — постановою Кабінету Міністрів України № 1084 від 3 вересня 2026 року запроваджено одноразову «Зимову підтримку» для людей, які проживають на територіях, де велися або ведуться бойові дії.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, програма охоплює мешканців восьми областей — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Йдеться про жителів громад, які фактично проживають на цих територіях і внесені до визначених урядом переліків.

Отримати грошову допомогу в Чернігівській області можуть кілька категорій громадян: особи, яким встановлено інвалідність; отримувачі житлових субсидій; сім'ї з дітьми, яким призначено певні види державної допомоги; а також внутрішньо переміщені особи, які одержують допомогу на проживання.

Куди подавати заяву

Для мешканців громад із першого переліку заяву приймають через сервісний центр Пенсійного фонду України, через центр надання адміністративних послуг або через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної громади.

Якщо громада внесена до другого переліку, документи подають безпосередньо до сільської, селищної або міської ради за місцем проживання.

Уточнити, до якого саме переліку належить конкретна громада Чернігівської області, можна у Пенсійному фонді України — контакт-центр працює за номером 0 800 503 753 — або в місцевій раді.

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