Літак, який летів з Москви, не зміг нормально приземлитися в російському Усінську (республіка Комі)

Як стало відомо з російських ЗМІ і Telegram-каналів, у літака виникли проблеми з шасі, тому він буквально врізався в сніг, приземлившись на черево. Під час приземлення літак сильно вдарився хвостом.

На відео, які опублікували в Telegram-каналі Lshot, видно, що людей евакуювали з літака за допомогою надувних трапів. Люди в паніці залишали літак, з'їжджаючи з його крил. Як повідомляють очевидці, у деяких не виходило втриматися, і вони падали на злітну смугу. Додамо, що в Усінську зараз лежить сніг, там досить холодно.

Як стало відомо, на борту лайнера перебувало понад 90 осіб. За даними з різних джерел, постраждало кілька людей. Більшу частину пасажирів благополучно спустили по надувному трапу. Один з пасажирів зазначив, що екіпаж добре спрацював, тому вдалося уникнути трагедії та жертв.

На даний момент з'ясовується, з якої причини літак потрапив в аварію. Крім версії з шасі розглядається також версія поганих погодних умов і видимості.

У коментарі Lshot пасажир цього рейсу розповів, що при посадці літак нахилило убік. Найімовірніше, це сталося через сильний вітер. За словами чоловіка, було чути удар в момент, коли від літака відірвало шасі.

«Удар був сильним, але начебто все нормально. Їхали вже буквально на кузові, добре, що смуга обмерзла, крило теж порвало, паливо полилося. Але всі живі, все добре. Пілоти добре впоралися», - зазначив пасажир.

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Зазначимо, що в січні сталася ще одна аварія з російським літаком. Літаку довелося здійснити жорстку посадку в Туреччині, тому що лайнер отримав серйозні пошкодження. За даними ЗМІ, у літака теж були проблеми з шасі, в результаті чого розірвало його фюзеляж.

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