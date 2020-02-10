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Через шквальний вітер під Львовом повалені дерева пошкодили залізницю

НП сталася у Львівській області у понеділок, 10 лютого. Про неї повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу «Укрзалізниці». Представники компанії розповіли про те, що сильний вітер повалив дерева прямо на ділянку залізниці. Це призвело до затримки руху кількох поїздів.

«Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір - Дубляни - Дрогобич, Любінь Великий - Комарно - Коропуж, Персенківка - Старе Село», - розповіли в «Укрзалізниці».

На ліквідацію наслідків негоди були відправлені комунальники. Відомо, що через НП був затриманий рух поїздів № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

В «Укрзалізниці» закликали уважно слідкувати за оголошеннями на вокзалах у зв'язку з можливими змінами у розкладі руху інших поїздів.

Зазначимо, що попередження про різке погіршення погоди в Україні раніше випустив Укргідрометцентр.

Так, ми писали, що 10 лютого очікуються сильні пориви вітру, мокрий сніг та хуртовини, тому експерти оголосили в деяких регіонах "помаранчевий" рівень небезпеки.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найбільше постраждають західні області України.

"10 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах значень мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий), в західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий)", – йдеться у повідомленні.

Температура повітря в західних областях досягне +8 градусів, в центрі буде до +5. Очікується сніг з дощем. Найхолодніше буде у східних регіонах України: вдень тут синоптики прогнозують до -3 градусів, а вночі – до 16 морозу.

На півдні України без опадів, вдень -7 градусів, а вночі – до -10. У столиці в понеділок вдень очікується +3..+5 градусів, а вночі до -5, пройде сніг.



Нагадаємо, страшний шторм атакує Україну, терміновий прогноз синоптиків.

Як повідомляла Politeka, спливли нюанси співпраці "Укрзалізниці" з німецькою компанією.

Також Politeka писала, що «Укрзалізниця» боляче обламала українців, знижок на квитки більше немає.