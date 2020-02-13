У Псковській області (РФ) в смертельну аварію потрапив мікроавтобус, в якому ймовірно були громадяни України

Про це в четвер, 13 лютого, повідомляють російські ЗМІ.

Большегруз «Вольво» з білоруськими номерами і приватний (не транспортний) «Мерседес» зіткнулися в Пустошкинском районі. ДТП сталося недалеко від села Рудо.

В результаті аварії загинули щонайменше вісім осіб. Тіла загиблих витягують з-під того, що раніше було мікроавтобусом.

Також відомо про двох постраждалих в результаті аварії: водія вантажівки та пасажира мікроавтобуса. Водія фури В'ячеслава Рябова (Білорусь) і єдиного вцілілого пасажира «Мерседеса» Михайла Зеленчука (Україна) госпіталізували в стані середньої тяжкості в лікарню Великих Луків.

"За попередніми даними, загиблі - громадяни України", - повідомили журналістам співробітники регіонального МВС. Згідно з повідомленням, вони їхали додому із заробітків з Санкт-Петербурга.

За даними ЗМІ, водій мікроавтобуса "Мерседес" не розрахував дистанцію при обгоні зіткнувся з негабаритним вантажівкою.

Нагадаємо, вночі 8 лютого в Воронезької області РФ автобус Mercedes-Benz Vito з українцями врізався у вантажівку на трасі М-4, в результаті аварії загинули троє українців.

Аварія сталася близько першої години ночі в Верхнемамонском районі під Воронежем.

«У результаті ДТП водій і двоє пасажирів мікроавтобуса - жінка у віці 31 року і 37-річний чоловік померли на місці від отриманих травм. Ще п'ятеро пасажирів, чоловіки у віці 27, 32, 33 і двоє 39-річних з різними травмами доставлені в лікарню», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Водій Mercedes-Benz Vito і п'ятеро пасажирів мали при собі паспорти громадян України. Також сам автобус був з українськими номерами.

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