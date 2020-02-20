Щонайменше вісім людей загинули, п'ятеро постраждали при стрільбі, відкритій зловмисником в місті Ханау у федеральній землі Гессен в центральній частині Німеччини

За повідомленнями очевидців, увечері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в одній з кальянних в центральній частині Ханау, застреливши трьох осіб. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Нападники зникли, а через деякий час з'явилася інформація про схожу подію в кальянній, що знаходиться в іншому районі міста - Кессельштадт. Повідомляється, що в приміщення увійшов чоловік і відкрив безладну стрілянину, убивши п'ятьох осіб.

Поліція Ханау підтвердила повідомлення про вісім загиблих і п'ятьох важко поранених. Жертви - в основному молоді люди, в тому числі жінка.

Крім того, поліція поінформувала про те, що нападники пересувалися на автомобілі темного кольору.





"Як ми повідомили раніше, в середу близько 22:00 (23:00 за Києвом) у Ханау сталася стрілянина, в результаті чого були поранені кілька людей. Поліція підтверджує, що, згідно з останніми даними, вісім осіб отримали смертельні поранення", - говориться у повідомленні на її сайті.

Мотиви нападу не встановлені.

Незабаром в ЗМІ з'явилася інформація, що один чоловік був затриманий, з'явилися знімки молодого чоловіка в наручниках, якого ведуть поліцейські, проте поліція незабаром заявила, що затриманий не має ніякого відношення до обох нападів.

#hanau police strikes on the attackers in Hanau Lamboy pic.twitter.com/by9OkJ4lc2 — Kevin Elsaesser (@ElsaesserKevin) February 19, 2020

Територія навколо місць подій оточена. Поліцейські розшукують нападників, точне число яких, як і раніше невідомо. На підмогу колегам з Ханау прибутку службовці поліції федеральної землі Баварія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 січня невідомий стрілок відкрив вогонь по людям в німецькій громаді Рот-ам-Зе, земля Баден-Вюртемберг. Тоді жертвами стрільця стали шість осіб, ще декілька отримали поранення.

BREAKING: VIDEO- 8 people shot dead at shisha bar in #Hanau. Suspect arrested. 5 others injured pic.twitter.com/mPbXyiVOaI — 🦁 de wilde leeuw 🦁🇳🇱 ⚡ (@wilde_westenNL) February 19, 2020

Нагадаємо, людей розстрілювали більше години в центрі міста, нові жахливі подробиці і фото.

Як повідомляла Politeka, стрілянина на ярмарку: є жертви, почалася паніка.

Також Politeka писала, що стрілянина прогриміла під вікнами мерії, є вбиті: центр столиці оточений.