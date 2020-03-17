Народний депутат від Слуги Народу Юрій "Юзик" Корявченков потрапив в аварію у Києві

ПРО ДТП повідомив народний депутат від "Батьківщини" Володимир Кабаченко. Він додав фотографію аварії, на якій видно задоволеного Юзика, а також не дуже задоволеного другого водія. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку політика.

"Їду на зустріч, а тут картина: задоволений Юзик на тлі не дуже задоволеного власника авто, в яку в'їхав Юзик. Всім обережніше і уважніше за кермом", - написав депутат.

Українці написали кілька коментарів під публікацією:

"А який фільм вони знімали? Про гангстерів?", "А ти від радості мало смартфон не впустив. Ну ДТП і що тут такого, поки сам відволікався, не одну бабусю напевно переїхав.... Я жартую", "Як цей Юзик їздить, є маса інфо в інтернеті. Від нарешті і наздогнав", "Напевно дуже важливі справи вирішував в телефоні, відволікся і бам".

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський визначився з людьми, які будуть відповідати за регіони в період підготовки до місцевих виборів-2020.

Призначити кураторів в областях запропонував перший заступник керівника ОП Сергій Трофимов. Люди, обрані Зеленським, добиратимуть кандидатів у списки партії для подачі на вибори передає.

Так, учасник команди "Ліги сміху" VIP Тернопіль" Віктор Гевко призначений відповідальним за вибори в Тернопільській області. Нарпед Павло Сушко, якого тісно пов'язують з бізнесменом Вадимом Слюсаревым, буде відповідати за Харківську область. Кварталівець Юрій Корявченков (Юзик) буде курирувати Сумську область.

Повідомлялося, що депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков, відомий як Юзик, відзначився новим скандальним вчинком.

У Києві нардепа спіймали на порушенні правил дорожнього руху. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі виключений з "Слуги народу" депутат Антон Поляків.

Нагадаємо, Юзика атакували прямо під Радою, скандальне відео потрапило в мережу

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