На центральний залізничний вокзал Києва вранці 29 березня прибув потяг із Росії з 700 пасажирами, які вирішили повернутися додому на час карантину

Як передає Politeka.net кадри події з'явилися в популярних телеграм-каналах. Відзначається, що територію вокзалу оточила поліція і люди в хімзахисті, готується перевірка всіх пасажирів - будуть вимірювати температуру.

"Потім пасажири, у яких не буде виявлено симптомів, зможуть покинути потяг і вокзал. Ті українці, які не змогли потрапити на поїзд, будуть відправлені маршрутками - до кордону з Москви. А там пересядуть на маршрутку, яка повезе по Україні", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу Pavlovsky News.

Нагадаємо, український журналіст Андрій Пальчевський назвав переміщення українців з однієї зони карантину в іншу - фатальною помилкою влади.

"Вірус прийшов до нас двома шляхами. Перший, божевільне рішення ввозити із зони карантину наших заробітчан на непідготовлені території - вони, природно, потрапили не в самоізоляцію, а в сім'ї, до друзів, і почалося масове зараження. Друге джерело - це зараження в поїздах і літаках... Про це теж треба було думати. Але так хотілося здатися гарним, попіаритися, що вирішили зробити так: давайте "китай" повеземо до Санжарів з камінням і нібито з карантином, а інших - не треба. Давайте кілька сот тисяч завеземо так", - заявив експерт.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Зазначимо, станом на 10 годину 29 березня в Україні зафіксовано 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.

Нагадаємо, що вигнана з "Слуги народу" Скороход розповіла, як у неї знайшли коронавірус: "досі соромно..."

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