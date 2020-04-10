Армію, прикордонників та підрозділи ДСНС підняли через серйозну НП в Чернігівській області
Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ в Facebook. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)
Наголошується, що в регіоні спалахнула масштабна лісова пожежа. Його тушкують військові, рятувальники та прикордонники.
До ліквідації пожежі було залучено 165 осіб і 34 одиниці техніки, з них від ДСНС - 16 одиниць техніки та 66 рятувальників особового складу. Були задіяні 3 літаки Ан-32П спеціального авіаційного загону ДСНС України, з їх допомогою тричі скидали воду.
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До ліквідації НП приєдналися військові частини оперативного командування групи "Північ":
- 242 загальновійськовий полігон відправив 9 військовослужбовців та пожежний автомобіль ЗІЛ 131 АЦ 40;
- 1 окрема танкова Сіверська бригада виділила 6 військовослужбовців та пожежний автомобіль ЗІЛ 131 АЦ 40, бригаду медиків у складі 3 осіб та медичний автомобіль;
- з 169 навчального центру гасити пожежу вирушили 17 військовослужбовців, два пожежних автомобіля ЗІЛ 131 АЦ 40 і один пожежний танк ГМП-72.
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