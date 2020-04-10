Армію, прикордонників та підрозділи ДСНС підняли через серйозну НП в Чернігівській області

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ в Facebook. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Наголошується, що в регіоні спалахнула масштабна лісова пожежа. Його тушкують військові, рятувальники та прикордонники.

До ліквідації пожежі було залучено 165 осіб і 34 одиниці техніки, з них від ДСНС - 16 одиниць техніки та 66 рятувальників особового складу. Були задіяні 3 літаки Ан-32П спеціального авіаційного загону ДСНС України, з їх допомогою тричі скидали воду.

До ліквідації НП приєдналися військові частини оперативного командування групи "Північ":

- 242 загальновійськовий полігон відправив 9 військовослужбовців та пожежний автомобіль ЗІЛ 131 АЦ 40;

- 1 окрема танкова Сіверська бригада виділила 6 військовослужбовців та пожежний автомобіль ЗІЛ 131 АЦ 40, бригаду медиків у складі 3 осіб та медичний автомобіль;

- з 169 навчального центру гасити пожежу вирушили 17 військовослужбовців, два пожежних автомобіля ЗІЛ 131 АЦ 40 і один пожежний танк ГМП-72.

Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.

Як повідомляла Politeka, поки палає Чорнобиль, кияни смажать шашлики: пожежники не витримали, фото.

Також Politeka писала, що масштабна пожежа знищила гектари лісу, задіяна авіація: кадри наслідків.