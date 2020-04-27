У понеділок, 27 квітня, в Києві під Офісом президента зібралися обурені українці, наплювавши на карантин

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Klymenko Time, причиною невдоволення стало завершення СБУ досудового розслідування у справі Катерини Гандзюк.

"Учасники акції заявляють, що генпрокуратура "злила" справу, і Владислав Мангер домовився з прокуратурою "на вищому рівні", - йдеться в повідомленні.

Серед претензій пікетувальників: "до кінця розслідування було ще три місяці. Слідчі дії - не завершені; передати справу до суду "як є" просили адвокати одного з підозрюваних у замовленні вбивства - Владислава Мангера. Це йому на руку; організатор злочину Олексій Левін не дав свідчень і заявив про відмову від співпраці зі слідством; підозрюваний Павловський також не дав жодних свідчень".

Раніше ми повідомляли, наприкінці січня цього року правоохоронці затримали помічника екс-нардепа Ігоря Павловського за звинуваченням у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Також з'явилася інформація, що пройшли обшуки у голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, голови ОДА Андрія Гордєєва, а також його заступника Євгена Рищука та інших осіб, які фігурують у справі Гандзюк.

Всього повідомлено про підозру 10 особам. Вони брали участь у вчиненні злочину у рамках ОЗУ, що створив Павловський.

Нагадаємо, Гандзюк померла 4 листопада 2018 року в результаті великих опіків сірчаною кислотою. Активістку облили небезпечною речовиною 31 липня того ж року у рідному Херсоні.

Нагадаємо, вбивця Гандзюк зізнався у всьому.

Як повідомляла Politeka, вбивство Гандзюк: затриманий помічник екс-нардепа Павловський, нові подробиці справи

Також Politeka повідомляла, що у справі Гандзюк несподіваний поворот.