Представник "ЛНР" в Мінську Родіон Мірошник пригрозив, що бойовики готові атакувати всіма силами

Як повідомляє Politeka.net, таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "Росія 24".

Російський найманець стверджує, що терористи "Л/ДНР" активно готуються до бою і перекидають сили на нові ділянки на Донбасі. Вони налаштовані відкрити вогонь по військовослужбовцям ЗСУ.

"Всі збройні підрозділи приведені в бойову готовність, підтягнуті до найбільш активно діючим ділянок. Тому ми готові застосувати у відповідь на дії України свої збройні сили", - зазначив представник бойовиків.

Мірошник заявив, що до справжнього моменту терористи, нібито, не атакували в повну силу, обмежуючись обстрілом на відстані. Однак тепер вони збираються використовувати проти захисників України весь свій арсенал.

"Як правило, ми тільки стримувалися: тільки обстріл у відповідь, тільки придушення точок з артилерійського вогню, з мінометного вогню. Зараз ми готові до більш до більш широкого застосування сил, якими ми володіємо", - заявив Мірошник.

Раніше колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гиркин зізнався, що особисто віддавав накази про розправу над українцями. За словами окупанта, він особисто убив одну людину. Гиркин додав, що "був змушений створити військовий трибунал на Донбасі.