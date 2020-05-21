Представник "ЛНР" в Мінську Родіон Мірошник пригрозив, що бойовики готові атакувати всіма силами
Як повідомляє Politeka.net, таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "Росія 24".
Російський найманець стверджує, що терористи "Л/ДНР" активно готуються до бою і перекидають сили на нові ділянки на Донбасі. Вони налаштовані відкрити вогонь по військовослужбовцям ЗСУ.
"Всі збройні підрозділи приведені в бойову готовність, підтягнуті до найбільш активно діючим ділянок. Тому ми готові застосувати у відповідь на дії України свої збройні сили", - зазначив представник бойовиків.
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Мірошник заявив, що до справжнього моменту терористи, нібито, не атакували в повну силу, обмежуючись обстрілом на відстані. Однак тепер вони збираються використовувати проти захисників України весь свій арсенал.
"Як правило, ми тільки стримувалися: тільки обстріл у відповідь, тільки придушення точок з артилерійського вогню, з мінометного вогню. Зараз ми готові до більш до більш широкого застосування сил, якими ми володіємо", - заявив Мірошник.
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