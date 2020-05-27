Життя на "звільненому Донбасі" до душі не всім

Жителі ОРДЛО запустили у соцмережі новий флешмоб, адресований росіянам

Про нього розповів блогер Фашик Донецький в колонці для «Антикора», продемонструвавши знімки, взяті з забороненої в Україні соціальної мережі «ВКонтакте».

«Запрошую всіх на фотовиставку ідіотів. На повному серйозі. На виставці будуть реальні фото тих, хто ненавидить Україну, топить за рф, за динири, але, с*ка, чомусь не хоче жити на безбіндерщині. Всі збіги - не збіг», – емоційно почав він.

Хештег #откройтепутькпривычнойжизни – вимога жителів окупованих територій України до росіян відкрити кордон і пустити їх на заробітки в РФ.

«Особисто моя думка - сам хештег трохи невірно озвучений, набагато краще було б, якщо б замість -откройтепутькпривычнойжизни - написали шось в стилі #рашкадайпожрать або #хочуработатьзаеду. Ну або #путендайпожрать», – іронізує автор.

У свою чергу російські пропагандисти взяли флешмоб в обіг і подають його як реакцію на те, що у бідних жителів Донбасу немає грошей, оскільки Росія закрила кордони, а працювати у «республіках» люди не хочуть.

Таку поведінку людей блогер називає лицемірством.

«Виявляється на території без біндер все погано, зряплати маленькі, хочеться чогось більшого, а значить, їм повинні відкрити кордон росіяни, які самі в лютій від наслідків вірусу. Дивно, погодьтеся, що "звичне життя" передбачає не життя у своєму місті, а поїздку гастарбайтером на росію. Виходить, що типу змі динири брешуть чи як?», – зазначає Фашик Донецький.

У кінці публікації він порадив придивитися на обличчя на фото, які є фанатами Путіна і «ДНР», однак працювати і жити в окупації чомусь не хочуть.

«Так виглядають лицеміри з чорними поясами у цій дисципліні. Кінець», – резюмував він.

Раніше ми писали, що ватажок «ДНР» бойовиків Денис Пушилін підготував шляхи відходу з Донбасу. Він обзавівся нерухомістю під Санкт-Петербургом. Причому в квартирі, крім нього, зареєстрована і глава «МЗС ДНР» Наталія Никанорова.

Нагадаємо, в "ДНР" вирішили завдати удару по економіці України.

Як повідомляла Politeka, бойовики «Л/ДНР» приведені в бойову готовність.

Також Politeka писала, що українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" і "екстрасенсів" для ОРДЛО.