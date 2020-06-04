ВСУ готують "раптовий наступ" на фронті



Як передає Politeka.net, відповідною неперевіреною інформацією поділився колишній ватажок бойовиків Ігор Стрєлков.



За його словами, на основних ділянках бойового зіткнення в "ЛДНР" - відносне затишшя, але водночас, як доповіла «розвідка ЛДНР», прогнозує «раптове настання ВСУ».



"Разом з тим, розвідка "корпусів" фіксує безперервні переміщення українських військових у прифронтовій зоні, активний підвіз боєприпасів і підкріплень до лінії фронту", - повідомив Гиркін.

Крім того, він вважає, що у влади невизнаних республік почалася паніка з цього приводу.



"Даних у мене недостатньо, але якщо врахувати легку паніку влади в Донецьку і нестямні крики про "мобілізацію" (абсолютно неможливою в поточному стані справ у республіці) - варто звернути увагу на припущення про підготовку ЗСУ до раптового наступу", - упевнений Гиркін.

Раніше ми повідомляли, що успішні випробування української крилатої ракети Р-360 комплексу "Нептун" не на жарт стривожили росіян і змусили приймати заходи.

Експерт Російської академії ракетних і артилерійських наук Костянтин Сівков визнав, що ракети представляють значну загрозу для росіян.

За його словами, за допомогою Р-360 українці зможуть знищувати бойові кораблі РФ.

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