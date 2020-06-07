На борту були військові

Вщент розбився вертоліт Мі-17, який виконував тренувальний політ, але втратив стійкість і задимівся

В Індонезії на острові Ява розбився військовий вертоліт, виконував тренувальний політ. У результаті аварії загинули четверо військових, п'ять осіб отримали поранення. Всі постраждалі були госпіталізовані в найближчу лікарню.

Про це повідомляє агенство Сіньхуа.

Офіційний представник індонезійської армії бригадний генерал Нефра Фірдаус заявив, що катастрофа сталася в момент, коли вертоліт M-17 виконував тренувальний політ в районі Кендал. При падінні на землю вертоліт загорівся.

За словами очевидців, вертоліт при польоті втратив управління і прямо перед падінням задимівся, після чого вибухнув та розлетівся на частини. Перед самим падінням троє членів екіпажу встигли зістрибнути в ставок.

Офіційний військовий представник зазначив, що огляд перед тренувальним польотом показав, що літальний апарат перебував у хорошому стані. Для з'ясування причин катастрофи розпочато розслідування.

Також раніше повідомлялося, що в Підмосков'ї розбився військовий вертоліт. Так, неподалік від міста Клин Мі-8 впав під час навчально-тренувального польоту.

Судно впало в болото на безлюдній місцевості. Нікому з екіпажу вижити не вдалося. Всього в результаті авіакатастрофи загинули три людини.

За попередніми даними, вертоліт впав через технічну несправність. Відомо, що він виконував політ без боєкомплекту.

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