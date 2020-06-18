Бойовики обстріляли житлові будинки на Донбессе, при цьому не приховуючи захоплених емоцій

Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці користувач Олена Бердан-Проценко.

На кадрах – бойовики, причому у одного на шоломі видно георгіївську стрічку. Вони під'їжджають до багатоповерхового будинку починають обстрілювати його з важкого озброєння.

«Укропи, привіт!», – звучить за кадром. Також чути, як один з терористів координує вогонь, командуючи стріляти по верхніх поверхах, а після того, як снаряд прошиває стіни, не приховує свого захоплення.

Будинок, який в кадрі, схоже, давно покинутий жителями, але навіть це – не привід знищувати його. Зазначимо, що все це відбувалося у Вуглегірську на Донеччині.

«Збережіть це відео, як Ерефія знищує Україну!», – підписала відео автор публікації.

Збережіть це відео як Ерефія знищує Україну! Gepostet von Olena Berdan-Protsenko am Dienstag, 16. Juni 2020

Раніше ми писали про те, що незаконні збройні формування Росії на Донбасі ввечері 15 червня обстріляли житлові квартали Авдіївки, в результаті чого отримала поранення мирна мешканка.

Вогонь вівся в напрямку від селища Яковлівка.

«Мінно-вибухову травму і сліпе осколкове поранення поперекового відділу спини місцева жителька отримала у дворі власного домогосподарства близько 21:00. Громадянку доставили в реанімаційне відділення Авдіївської центральної лікарні і надали їй медичну допомогу», – повідомили в штабі ООС.

Ми також писали, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи висунула нові вимоги окупантам.

Зокрема, заявлено про необхідність повного відновлення дії українського законодавства на захоплених територіях, а також відновлення систем оподаткування та розрахунків У рамках українського правового поля та інвентаризація всіх підприємств.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.