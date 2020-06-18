Бойовики обстріляли житлові будинки на Донбессе, при цьому не приховуючи захоплених емоцій
Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці користувач Олена Бердан-Проценко.
На кадрах – бойовики, причому у одного на шоломі видно георгіївську стрічку. Вони під'їжджають до багатоповерхового будинку починають обстрілювати його з важкого озброєння.
«Укропи, привіт!», – звучить за кадром. Також чути, як один з терористів координує вогонь, командуючи стріляти по верхніх поверхах, а після того, як снаряд прошиває стіни, не приховує свого захоплення.
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Будинок, який в кадрі, схоже, давно покинутий жителями, але навіть це – не привід знищувати його. Зазначимо, що все це відбувалося у Вуглегірську на Донеччині.
«Збережіть це відео, як Ерефія знищує Україну!», – підписала відео автор публікації.
Раніше ми писали про те, що незаконні збройні формування Росії на Донбасі ввечері 15 червня обстріляли житлові квартали Авдіївки, в результаті чого отримала поранення мирна мешканка.
Вогонь вівся в напрямку від селища Яковлівка.
«Мінно-вибухову травму і сліпе осколкове поранення поперекового відділу спини місцева жителька отримала у дворі власного домогосподарства близько 21:00. Громадянку доставили в реанімаційне відділення Авдіївської центральної лікарні і надали їй медичну допомогу», – повідомили в штабі ООС.
Ми також писали, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи висунула нові вимоги окупантам.
Зокрема, заявлено про необхідність повного відновлення дії українського законодавства на захоплених територіях, а також відновлення систем оподаткування та розрахунків У рамках українського правового поля та інвентаризація всіх підприємств.
Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"
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