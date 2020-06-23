Колишня донецька художниця Євгенія Йепес-Веньесу, котра нині проживає в Іспанії, яка, приїхавши на батьківщину в «ДНР», загриміла на підвал «МДБ», розповіла про пережите жахіття

Жінка потрапила в немилість до бойовиків після того, як 3 червня, зайшовши у свою квартиру на вулиці Артема, 79, побачила на балконі російський прапор, повішений без попиту, передає Politeka.net. Вона зняла триколор, а вже ввечері за нею прийшли терористи.

Тільки широкий громадський резонанс і розголос призвели до того, що про історію жінки дізналися, і це врятувало її від страшної долі.

Як розповіла Євгенія в коментарі на сторінці свого чоловіка в Фейсбуці, спочатку її кинули в «Ізоляцію». Це – одна з найстрашніших в'язниць в «ДНР». Першу ніч її били, вимагаючи підписати зізнання про ліберальні погляди і неприязнь до Росії. Вона ж відверто не розуміла, як ліберальні погляди можуть бути підставою для того, щоб сісти у в'язницю.

Потім її перевели в ізолятор тимчасового утримання, який після «Ізоляції» здався їй просто курортом:

«Сьогодні вранці мене забрали і судили тільки за «дрібне хуліганство», з чого я зрозуміла, що моя справа набула розголосу, і «ДНРівці» пішли на поп'ятну».

Після цього Євгену депортували, чому вона була неймовірно рада. Єдине, про що шкодує, так це про те, що їй не вдалося забрати чотири нові картини і старі сімейні фотографії з квартири.

Зараз художниця вже в безпеці.

«Я рада, що моя історія яскраво показала сутність «республіки» і культ терору, прийнятий там», – підсумувала вона свою розповідь.

Як розповів журналістам чоловік Євгенії Аннібаль Йепес, його дружина кілька місяців перебувала в Донецьку. Вона вже збиралася повертатися в Іспанію, однак застрягла в "ДНР" через карантин. Коли за нею прийшли, він усе чув по телефону.

Після того, як зв'язок з дружиною обірвалася, він пройшов той же шлях, який проходять родичі всіх тих, хто потрапляє в полон до бойовиків. Чоловік звернувся до посольства Іспанії і Норвегії в Україні, в ОБСЄ, Службу безпеки України, МВС України, «МВС Донецької республіки», «МДБ ДНР» і так далі. Злякавшись розголосу через громадянку ЄС, терористи "депортували" жінку.

Історію Євгенії можна назвати відносно щасливою. Іншим таланить значно менше. Так, за словами людей, родичі яких нудяться в підвалах в'язниць, ціна волі або «депортація» коштує близько 32 тисяч євро. Люди, заарештовані у Донецьку за політичними статтями, отримують в середньому від п'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі. І часто виходять на волю з обміну полоненими після півтора-двох років неволі — дуже рідко раніше.

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