Окупанти ледь не задавили людей на танку під час параду в Севастополі

Як повідомляє Politeka.net, в мережі з'явилося відео ганьби російських загарбників, який ледь не обернувся трагедією (щоб подивитися, скрольте вниз).

24 червня в Севастополі одночасно з Москвою провели перенесений парад слую Дня Перемоги. Організатори випустили на вулиці колону важкої техніки часів СРСР, яку відреставрували спеціально до цього заходу.

Коли військові проходили поворот на площу імені Наумова, головний танк Т-34 зламався і втратив керування. Бойова машина не змогла вчасно повернути й кинулася прямо на глядачів. Лише в останній момент екіпажу вдалося загальмувати перед людьми. Весь цей час військовий, який висунувся з люка, незворушно "віддавав честь".

До ушкодженого танка підбігла російська військова поліція. Силовики РФ в паніці почали відтісняти глядачів, поки екіпаж марно намагався заглушити двигун. Після довгої затримки Т-34 насилу вдалося зупинити. Його почали ремонтувати прямо на місці.

Користувачі мережі відреагували на скандальний випадок в коментарях:

"Ну і чим ви хвалитесь на цих парадах кожен рік??? краще б щось корисне і потрібне для людей придумали і показали б"; "Понабирали дурнів в росармию"; "злодійському Режиму пох на людей, а на свій піар і утримання при владі вони будь-які бабки будуть витрачати!"; "Ніхто не чекав...".

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