Кримські річки Біюк-Карасу і Танаса через посуху перетворилися в струмки



Про це розповів активіст Решад Меметов в інтерв'ю "Крим.Реалії".

За його словами, причиною цього стала засуха.

"Потрібні тривалі опади, яких в Криму немає. Положення цього року жалюгідний не тільки з Танаса і Біюк-Карасу, але і з іншими річками та водоймами", - зазначив він.

Більш того, активіст зазначив, що продовжують міліти Білогірське і Тайганське водосховища в Білогірському районі.

Раніше ми повідомили, що заступник глави МЗС України Василь Боднар висловив думку, що РФ може почати повномасштабне вторгнення в Україну в зв'язку з нестачею води в Криму.

Чиновник зазначив, що біля кордону з Україною наразі фіксується зростання військових потужностей, а в окупованому Криму росіяни підсилюють бойові угруповання.

Зазначимо, що літо 2020 року вже стало найбільш посушливим для півострова за останні 200 років. Згідно з прогнозами, влітку очікуються низькі рівні води у водосховищах і річках. Також цей прогноз стосується не тільки Криму, але і Севастополя. Крім того, вчені говорять про малу зволоженості грунту. Влітку це може призвести до посухи.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що водосховища в Криму обміліли, річка на межі зникнення.



