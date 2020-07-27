Прокурори з ОГПУ продовжують боротися з корупцією в Україні

Зокрема, силовикам вдалося викрити на хабарі топ-посадовця Державного гемологічного центру України, пише прес-служба Офісу генпрокурора.

За даним слідства, посадовець, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав від суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у розмірі $3 тисяч.

За цю «винагороду» він мав надати виписку з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгівельних назв дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України.

Його затримали під час отримання другого траншу хабаря - $1,5 тисячі. У даний момент проводяться невідкладні слідчі дії, затриманому готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

У прес-службі ОГПУ підкреслили, що досудове слідство веде слідче управління ГУ Нацполіції на Київщині за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Раніше ми розповідали, як прокурори з ДБР викрили топ-митників на Одещині.

Керівник одного з відділів митного оформлення, вступивши у попередню змову із в. о. очільника митного поста «Одеса» Одеської митниці ДМС, використовуючи своє службове становище, організували незаконну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснювали імпорт вантажів транспортом морського сполучення.

Митники систематично одержували «винагороду» за безперешкодний пропуск та прискорення митного оформлення.

Їх затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $2100 від ТОВ за безперешкодне митне оформлення контейнерів з вантажем.

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