Поки в Києві обговорюють концепцію перехідного правосуддя і повернення ОРДЛО під свій контроль, у Донецьку продовжують позбавлятися від усього українського

Більш ніж красномовні фото з цього приводу опублікував користувач Highlander Freeman на своїй стрниці в Twitter. На кадрах – чоловік у спецодязі та касці на вишці збиває українські тризуби на барельєфах на одній з будівель у місті.

"Центр Донецька, демонтують символи України з будівель, а Україна їм особливий статус - із занесенням до Конституції ... Й амністію", підписав публікацію топікстартер.

У коментарях користувачі пропонують свої варіанти відповіді на подібні дії, відзначаючи, що так навіть нацисти під час війни не робили.

"Амністія - звільнення від українських пенсій і вільний виїзд назавжди в Рашку", "вони навіть барельєф Тараса Шевченка не посоромилися демонтувати, чого навіть нацисти у війну не робили...", "До речі, я на місці наших переговірників вимагав би, щоб символи України і прапори обов'язково були на всіх держустановах в ОРДЛО, якщо вони хочуть залишатися в складі України і отримувати українські пенсії", "І замість нього повісять двоголового півня", – пишуть люди.

Раніше ми розповідали про те, що у Зеленського розповіли, кому не вдасться уникнути відповідальності в разі повернення ОРДЛО і Криму під контроль України. У цьому списку військові злочинці, а також ті, хто порушив міжнародне гуманітарне право.

Крім того, передбачена люстрація осіб, які займали топ-посади в окупаційних адміністраціях ОРДЛО і Криму або замішані в організації сепаратистських референдумів.

Нагадаємо, бойовики звинуватили Київ у "знущаннях" над комунальниками Луганська.

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, чим обернеться возз'єднання з ОРЛДО.

Також Politeka писала, що бойовики "ДНР" не пропускають людей в ОРДЛО.