У "ДНР" вибухнули черговою порцією погроз на адресу України

Так званий прес-секретар "військового командування ДНР" Едуард Басурін заявив про те, що "підрозділи народної міліції повністю готові до дій при отриманні відповідного наказу". Відповідне відео на своїй сторінці в Twitter опублікував блогер NecroMancer.

Приводом для таких погроз стали "позиційні порушення збройних формувань України": нібито війська ЗСУ, не звертаючи уваги на перемир'я, продовжують зміцнювати або будувати нові траншеї й укриття.

Заява Басуріна прозвучала в унісон з раніше озвученими погрозами ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який в телеграм-каналі навіть назвав певні терміни.

"...повинен попередити, що українською стороною в найближчі дні повинні бути зроблені активні дії з усунення допущених порушень і не пізніше 3 вересня 2020 року повернення позиційного розташування військ й укріплень до стану на 22 липня 2020 рік. Про це має бути складений відповідний акт у СЦКК (із затвердженням СММ ОБСЄ за її згоди). Якщо до 22: 00 години 3 вересня 2020 року такий акт мені не буде представлений, буду змушений вдатися до принаймні і, керуючись пунктом "е" додаткових заходів, з метою недопущення подальших наступальних дій України в частині просування в наш бік її позицій і укріплень видати відповідний наказ для підрозділів народної міліції на знищення траншей й укриттів ВФУ, дообладнаних або новостворених після підписання 22 липня 2020 року додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що в "ДНР" відкрили пам'ятник бойовику Михайлу Толстих, більш відомому як Гіві. Він розташувався поруч з бюстом Йосипа Кобзона.

Нагадаємо, жителям "ЛНР" жорстоко помстилися за знесення пам'ятника Шевченку.

Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся у верхівці "ДНР", Пушилін пішов наперекір Басуріну.

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з "ДНР" Басуріна в ресторані Донецька.