У Росії померла дружина колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у соцмережі Twitter.

Так, стало відомо, що в РФ раптово померла дружина колишнього ватажка терористів "ЛНР" Ігоря Плотницького - Лариса. Її не стало ще місяць тому, на початку серпня 2020 року.

У блозі "Коливано-бджоларія LPR" опубліковано виписку з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців Росії.

"По виписці ЕГРІП дружина Плотницького померла в Воронежі більше місяця тому (причина закриття індивідуального підприємця - в зв'язку зі смертю)", - йдеться в повідомленні.

У коментарях під цією публікацією користувачі мікроблога висловили й інші версії можливої причини смерті дружини терориста Ігоря Плотницького. Зокрема, користувачі припускають, що це міг бути коронавірус, або ж просто інсценування смерті.

"Може від ковіда", "Сковідилась", "А, може, хряк з сім'єю замітає сліди і збирається бігти за кордон?", "Побачити Воронеж і померти", "Це ж у Воронежі батьки Плотницького грибами отруїлися на смерть?" - пишуть в коментарях.

Також смерть дружини Плотницького прокоментував журналіст і блогер Денис Казанський. Він припустив, що їй могли "допомогти" померти.

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