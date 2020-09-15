У Білорусі затримали підлітків, які нібито готувались до захоплення адміністративних будівель
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал МВС Білорусі.
Молоді люди нібито мали при собі українську і білоруську національну символіку і в лісі тренувалися захоплювати будівлі.
Так, за словами правоохоронців Білорусі, в лісі викрили і затримали молодих людей і підлітків, які нібито готувалися до вуличних боїв і захопленням будівель.
Міліція при силовій підтримці ОМОНу під час чергового тренування затримала шістьох активних учасників "лісового" загону.
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"У групі були біло-червоно-білий прапор, формене обмундирування з шевронами Пагоня і українською символікою, балаклави, бронежилети, страйкбольна й пневматична зброя, сигнальний пістолет, ножі і радіостанції", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що лідер групи "лісових партизан" вів у соцмережах співтовариство "Партизани Могильова", куди входили 64 людини. Учасники групи збиралися в покинутому приміщенні в лісі, де, за даними силовиків, відпрацьовували тактику ведення вуличних боїв, захоплення приміщень, штурмового альпінізму і ведення бойових дій в лісі.
"Це молоді люди у віці від 16 до 22 років. Вони затримані і поміщені в ІТТ", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що серед затриманих є особи з "ультраправими неонацистськими" поглядами.
Нагадаємо, Білорусь офіційно дозволила "погостювати" військам Росії та Сербії: "Слов'янське братство".
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