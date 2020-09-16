Україна продовжує нести непоправні втрати на Донбасі

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-центр штабу ООС у Facebook.

За інформацією військових, за минулу добу було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ "Л/ДНР".

Зокрема, ворог обстріляв з підствольного гранатомета позиції бійців ЗСУ поблизу Причепилівки. Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали, оскільки загрози життю бійцям не було.

Однак, як розповідають у прес-центрі, за минулу добу не обійшлося без втрат серед особового складу сил ООС.

Під час проведення інженерних робіт на невідомому пристрої підірвався боєць ЗСУ. Трагедія сталася в районі Водяного. Ще одна НП сталася біля населеного пункту Шуми - там двоє бійців підірвалися, ймовірно, на ворожій розтяжці.

Всі постраждалі бійці з різними травмами були госпіталізовані. Але в районі Новотошківського сили ЗСУ зазнали непоправних втрат.

"В результаті необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з'ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні прес-центру ООС.

"3 поранених і всі самі винні? Які ж ви убогі", "Одужання бійцям!", "Тобто, троє поранених знову небойові? Миру мир", "Зведення втратили свій військовий шарм. Тепер це ніби з села після доїння корів тітка вибігла сказати, що нового чула від жінок. Ви що самі цього не бачите?", "Якнайшвидшого одужання наших захисникам, які отримали поранення під час виконання інженерних робіт та від вибуху гранати. Від розірвання гранати-загинув один військовий!? Бережіть себе!",- відреагували українці в коментарях.

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