Окупаційна влада ОРДЛО має намір зробити для місцевих російські паспорта основними, а в українських - ставити певні позначки, що робитиме документ недійсним
Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію на сторінці "Східної правозахисної групи".
Так, посилаючись на власні джерела, організація повідомляє, що в ОРДО окупаційні адміністрації РФ і НВФ "ДНР" слідом за забороною української мови хочуть викорінити наявність українських паспортів у жителів ОРДО.
"Технологія наступна: якщо в ОРДО місцевий житель пред'являє паспорт громадянина України, скажімо, в РАГСі, при перетині так званого внутрішнього кордону ОРДО і ОРЛО, то представники НЗФ "ДНР" будуть ставити відмітки до паспорта громадянина України, що в свою чергу зробить недійсним український паспорт", - йдеться в повідомленні.
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Також відомо, що це "пілотний проєкт" в ОРДО, метою якою є примусити і мотивувати жителів ОРДО оформляти паспорти "ДНР" і РФ.
Слід також зазначити, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін вже підписав відповідний "указ".
"Наші експерти продовжують повторювати, що в ОРДЛО йде масштабний процес інтеграції місцевого населення в РФ. Вже заборонена українська мова, виведена українська валюта, масово роздаються паспорти РФ, а тепер ще й будуть знищуватися українські паспорти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у школах "ДНР" з 1 вересня українська мова під забороною: "замінили історією Росії і...".
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