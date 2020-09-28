Бійці ПВК "Вагнер" заявили про готовність "допомогти" вірменам у Нагірному Карабасі

Зроблять вони це, як тільки надійде відповідний сигнал, і битися будуть на боці Вірменії, оскільки з боку Азербайджана вже є бойовики, які "прибули з Сирії". Новиною такого змісту, опублікованою росЗМІ, поділився у своєму телеграм-каналі блогер Фашик Донецький.

У Кремлі вже закликали вирішити питання Нагірного Карабаху дипломатичним шляхом і скоріше припинити військові дії.

"Легким рухом пропагандистської руки іхтамнєти перетворюються на бійців ПВК вагнер і ніхто не здогадається, адже всі навколо тупі", – зазначив він, додавши, що з Кремля вже пішли приховані загрози.

При цьому блогер написав, що, якщо ця інформація відповідає дійсності, то вже вербують добровольців з Донбасу для участі в бойових діях у Нагірному Карабасі.

"Йде набір гарматного м'яса зі сходу України з числа місцевої гопоти, яка втомилася дохнути за 250-300$, і пропозицію в розмірі баксів 800 сприйме за шанс усього життя", – іронізує Фашик Донецький.

Попутно автор пригадав про те, що далеко не у всіх родичів загиблих на Донбасі російських найманців знайшлися гроші на те, щоб привезти додому труну з тілом "героя" і поховати по-людськи.

"А це означає те, що м'ясні війська бімбаси тупо прикопають, як бездомних собак. Хоча воно так і є: динирійці - не українці, не росіяни, ні риба, ні м'ясо, двоноге непорозуміння з купою пропагандистського російського мотлоху в голові", – підкреслив блогер.

Раніше ми писали про те, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах розгорівся з новою силою. Сторони повідомляють про втрати противника. На сьогодні відомо про понад 700 загиблих військовослужбовців.

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