Пропагандистка зазначила, що санкції будуть все одно

Російські пропагандисти пропонують "відкрито" ввести війська РФ на територію України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, одна з рупорів російської пропаганди, головний редактор видання Russia Today Маргарита Симоньян взяла велике інтерв'ю у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Під час спілкування не обійшлось і без теми окупації українського Донбасу. Уривок скандального інтерв'ю Симоньян розмістила на своєму каналі в Telegram.

Так, російська пропагандистка запропонувала ввести підрозділи ЗС Росії на територію України. При цьому вона використовувала слова "у відкриту", чим підтвердила, що до цього моменту факт агресії з боку РФ переховувався, але мав місце бути.

"Це називається, якщо не слухаєте Лаврова, будете слухати Шойгу... Ввели війська на Донбас, навели порядок у відкриту. У чому проблема, якщо санкції будуть все одно?" - запитала Симоньян.

Примітно, що вторгненням в Україну вона пропонувала "покарати" Захід за санкції, які будуть введені проти РФ за отруєння одного з російських опозиціонерів Олексія Навального. Лавров ідею Симоньян не підтримав.

"Ми все таки-ввічливі люди, як ви знаєте!" - сказав він.

Ці слова викликали сміх у присутніх.

"Я переконаний, що ми повинні залишатися на грунті міжнародного права. Ми не зацікавлені", - додав міністр, у відповідь на що Симоньян назвала його "олдскульною людиною".

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