ЗСУ з легкістю можуть взяти в полон ватажків "ЛНР" і "ДНР"



Таку думку озвучив заступник секретаря РНБО і генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в інтерв'ю "Оглядач".

Генерал нагадав, що ЗСУ мають досвід у подібних операціях.



"Так, це завдання, яке можна виконати. І один із прикладів успішної роботи наших воїнів - у лютому 2017 року двоє військовослужбовців наших частин виконали завдання зі знищення полковника Анащенка, який був начальником "народної міліції" "Луганської Народної Республіки", - зазначив Кривонос.

Також він підкреслив, що для здійснення такого завдання потрібен тільки наказ.

"Я скажу так: наші здібності дозволяють виконати будь-яке завдання в будь-якій точці країни, якщо на те буде політичне рішення і воно буде прийнято відповідно до існуючих документів", - пояснив генерал.



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