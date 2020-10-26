Незважаючи на оголошене перемир'я на Донбас, окупанти не упускають можливості порушити домовленості

Минула доба не стала винятком. Як передає прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, якщо українські військовослужбовці виконують угоди, то російські окупаційні війська знову їх проігнорували.

Так, за минулу добу, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Вони застосували ручний протитанковий гранатомет в районі Авдіївки.

"Провокаційні одиночні постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться в повідомленні. Відомо також, що українські захисники не отримали жодних поранень і не зазнали бойових втрат.

З початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності ЗСУ режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Раніше ми повідомляли про те, що минулого тижня на Донбасі загинув російський найманець з Ростова-на-Дону Руслан Манжук, який воював на боці бойовиків "Л/ДНР".

Як повідомив у своєму блозі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, бойовик був застрелений товаришем по службі на грунті раптово виниклих неприязних відносин в ході спільного розпивання спиртних напоїв.

Ми також писали, що бойовики зазнали втрат на Донбасі в день народження лідера країни-агресора Володимира Путіна, 7 жовтня 2020 року. Того дня в окупованому Стаханові Луганської області бойовик розстріляв двох своїх товаришів по службі. На позиціях поблизу Слов'яносербська під час розпивання алкогольних напоїв окупант розстріляв у бліндажі двох бойовиків, після чого зник у невідомому напрямку.

Нагадаємо, окупанти РФ стягнули техніку під Іловайськ, тривожні дані.

Як повідомляла Politeka, артилерист ЗСУ пояснив, чому Донбас було б простіше повернути в 2014 році.

Також Politeka писала, що запеклі бої розгорнулися на Донбасі, бойовики вдарили по захисниках України.