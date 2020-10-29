Не вирішивши проблему з водою і не домігшись від України відновлення подачі води в Крим, окупанти перейшли до шантажу

"Віце-прем'єр міністр" окупованого Криму запропонував тимчасово перекрити річку Десну на території Росії, яка є притокою Дніпра. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на кримські ЗМІ.

На думку чиновника, таким чином у Росії вийде змусити Україну відкрити Північно-Кримський канал, по якому дніпровська вода йшла на півострів.

Він поскаржився, що влада Криму пропонувала купувати воду у Києва за "великі фінансові кошти", проте там відмовилися, через що на півночі Криму загинули сільськогосподарські посіви.

Це обернулося величезними збитками: частина сільгосппідприємств були ліквідовані, а водосховища почали регулярно пересихати.

Тому впевнений він, що якщо Росія вчинить дзеркально, частково перекривши Десну, Дніпро обміліє, і українська влада стане "більш договороздатною".

"Однак поки ми цього не робимо", – додав він.

На такі самовпевнені заяви окупантів відреагував блогер КРИМський бандерівець.

"Окупанти знову бояри нажралися", - написав він у своєму блозі.

Раніше ми писали про те, що в Криму почали вимагати від влади показати договір про приєднання півострова до Росії після березневого референдуму 2014 року.

"Хочу звернутися до адміністративних органів Криму. Чи можете ви виставити на офіційному сайті договір про входження Криму до складу рф - з повними підписами синім чорнилом і синьою печаткою Криму? Моя думка: Крим не увійшов до складу рф. Держдума схвалила і підписала договір про входження Криму, але Крим так і не підписав цього документа. На цій підставі статус Криму юридично не підтверджений ніким, а значить, залишається в складі України. Кримське керівництво, кероване ГРУ, почало виселення людей з Криму. Це початок депортації?» – написала в соцмережі Тетяна Карацуба Саїд-Бурхан з Коктебеля.

Нагадаємо, кримчани розповіли, як люди "згорають" від вірусу через катастрофічну медицини.

Як повідомляла Politeka, окупанти наприкінці жовтня влаштували в Керчі заплив до Дня перемоги.

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