На Донбасі в дорожньо-транспортній пригоді загинув не тільки ватажок батальйону "Призрак" Олексій Марков з позивним "Добрий", але і його цивільна дружина
Матір бойовика перебуває в лікарні у важкому стані, повідомляє у своєму Twitter-акаунті блогер Necro Mancer. Він розповів подробиці аварії.
"Рухалися на машині з поминок бійця з Краснодона в Луганськ. Машиною керувала цивільна дружина "Доброго", в машині, крім них, перебувала матір бійця. Пішли на обгін автобуса довгоміра, не розрахували, влетіли в лоб легковику на зустрічці", – йдеться в публікації.
Бойовик і його дружина Тамара загинули відразу ж, мати Маркова зараз у реанімації. Там же знаходиться водій другого автомобіля.
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Блогер написав про те, що Тамару поховали в Кіровську, а бойовика на "Алеї Слави "Призрак"" в Алчевську.
Він також поділився кадрами з похорону "Доброго". Як видно, проводити його в останню путь прийшли бойовики "ЛНР", а також цивільні.
Про Маркова відомо, що він приїхав на Донбас ще в 2014 році і воював на боці "ЛНР". У серпні минулого року бойовик отримав звання "підполковника".
Раніше ми писали про те, що бойовики накрили вогнем позиції ЗСУ на Донбасі, в результаті чого двоє українських захисників загинули. У зв'язку із загостренням у Києві терміново скликали засідання ТКГ.
Нагадаємо, на Донбасі бойовик під час п'янки застрелив товариша по службі з Ростова.
Як повідомляла Politeka, в Анголі ліквідовано російського генерала.
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