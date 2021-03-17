Стимулятор з'явиться і в інших містах

На Софійській площі у Києві з'явився незвичний "атркціон" - крісло для бажаючих відчути себе учасником ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Зазначається, що така соціальна акція покликана мотивувати якомога більшу кількість українців пристебуватися пасками безпеки.

Для того, шоб показати, які відчуття переживає пасажир автівки, яка потрапила в аварію, у центрі столиці – на Софійській площі – встановили спеціальне крісло-симулятор.

Патрульні наголосили, що соціальна кампанія “Пристібайся – не жахайся” покликана заохотити якомога більше українців не нехтувати пасками безпеки – зокрема, і на сидіннях пасажирів.

Очікується, що згодом такі крісла з'являться і в інших містах України.

"Кампанія розпочнеться з Києва й передмість, а потім охопить інші міста в регіонах, зокрема в Одесі, Маріуполі, Львові та Харкові. Заходи триватимуть до середини травня. У цей період поліція розказуватиме водіям і пасажирам на дорогах, чому важливо пристібатися. Також в різних містах поліція облаштує спеціальні інформаційно-демонстраційні зони із симулятором зіткнення, де можна буде безпечно відчути на собі, що відбувається з людиною в авто під час аварії", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.