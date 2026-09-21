Початок опалювального сезону в Дніпропетровській області в 2026 році залежить насамперед від погоди. Опалення запускатимуть за критерієм постанови Кабміну №830 — коли середньодобова температура три доби триматиметься на рівні +8°C або нижче.

Відключення світла у Дніпропетровській області на наступному тижні відбуватимуться за опублікованими графіками, і паралельно з цим регіон активно готується до холодів. Як повідомляє Суспільне Дніпро, у місті триває підготовка до опалювального сезону: комунальники ремонтують мережі, встановлюють генератори та резервуари запасу води.

Рішення про початок і закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування. Такий порядок закріплено постановою Кабінету Міністрів №830, і під час ухвалення враховуються кліматичні умови та вимоги відповідних нормативних документів.

За якої температури вмикатимуть опалення

Головним орієнтиром для запуску тепла є температура повітря. Опалювальний період має розпочатися, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8°C або нижче.

Відповідь на питання, коли в Україні почнуть опалювальний сезон 2026-2027, залежатиме насамперед від температури восени, стану енергосистеми та готовності громад. Якщо похолодання буде коротким і температура знову підвищиться, це не означає автоматичного запуску опалення по всій країні.

Окремі громади можуть ухвалювати рішення про початок опалення з урахуванням фактичної погоди та місцевих умов. Тож навіть у межах однієї області тепло до будинків може надходити неодночасно.

Що відбувається у Дніпрі

Початок опалювального сезону в Дніпропетровській області в 2026 році безпосередньо залежить від погоди, тож у Дніпрі готуються заздалегідь. Ремонтують тепломережі, встановлюють генератори та резервуари запасу води — щоб місто стабільно пройшло опалювальний період навіть за непередбачуваних умов.

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