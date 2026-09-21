Подорожчання продуктів у Вінницькій області триває слідом за загальноукраїнською тенденцією: за даними моніторингу Мінфіну, лише за місяць гречка подорожчала майже на 4 гривні за кілограм, а соняшникова олія перетнула позначку 107 гривень.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області — не єдина зміна в гаманцях мешканців. Подорожчання продуктів у Вінницькій області триває: свіжий моніторинг Мінфіну показує, що базовий продуктовий кошик за останній місяць відчутно зріс у ціні.

Найпомітніше підскочила гречка. Станом на 20 вересня середня ціна кілограма крупи сягнула 78,35 гривні проти 74,63 гривні у серпні 2026 року — тобто плюс майже 4 гривні за місяць. У роздрібних мережах розкид суттєвий: найдешевше гречку продають у Metro (69,50 грн) та Novus (69,99 грн), а в Megamarket той самий кілограм коштує вже 99 гривень.

Соняшникова олія теж додала в ціні, хоча й нерівномірно. Рафінована «Олейна» обсягом 850 мл подорожчала зі 100,68 до 107,30 гривні за пляшку. Водночас олія «Щедрий Дар» того самого обсягу, навпаки, трохи подешевшала — зі 100,07 до 96,99 гривні, тож різниця між брендами тепер перевищує 10 гривень.

Що ще дорожчає

Зростання цін на гречку та олію збігається із загальною тенденцією, яку фіксує Держстат: продовольча інфляція залишається одним із головних чинників тиску на сімейні бюджети. Дані Мінфіну оновлюються щодня й охоплюють великі мережі супермаркетів, які працюють і у Вінницькій області.

Як заощадити на продуктах

Найпростіший спосіб — порівнювати ціни між мережами перед покупкою: різниця на тому самому товарі, як видно на прикладі гречки, може сягати майже 30 гривень за кілограм. Актуальні ціни на крупи, олію, яйця, м'ясо, борошно та цукор щодня оновлюються на сторінці моніторингу цін на продукти порталу Мінфін.

Раніше Politeka повідомляла, треба встигнути до 20 вересня: відкрито реєстрацію на нову грошову допомогу у Вінницькій області.

Також Politeka повідомляла, де у Вінниці 18 вересня не буде води та світла: перелік адрес.

Як повідомляла Politeka, у Вінниці готуються до графіків відключень та блекауту: як розподілятимуть електроенергію.