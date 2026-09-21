Грошова допомога в Вінницькій області доступна внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим категоріям — УВКБ ООН продовжує виплати у 2026 році за програмою «Грошова допомога за пріоритетами». Розмір залежить від категорії: від 12 300 грн на особу для евакуйованих.

Грошові виплати у Вінницькій області отримують і пенсіонери, і переселенці — однак грошова допомога від УВКБ ООН оформлюється окремо. У квітні 2026 року агентство ООН у справах біженців перейшло від багатоцільової грошової допомоги до підходу «Грошова допомога за пріоритетами», який і надалі покриває базові потреби вразливих ВПО, тих, хто повернувся, та інших категорій.

Грошова допомога в Вінницькій області розподіляється за кількома напрямами. Евакуйовані із прифронтових громад або тимчасово окупованих територій можуть розраховувати на 12 300 грн на особу — одноразову виплату строком на три місяці. Стільки ж передбачено для тих, хто постраждав від обстрілів, що спричинили різке зростання витрат домогосподарства або втрату доходу.

Найбільш вразливі переселенці, які перебувають у переміщенні понад шість місяців, отримують допомогу лише за направленням після оцінки потреб: 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на місяць на дитину або особу з інвалідністю. Для тих, хто повернувся додому протягом останніх 12 місяців і проживає там щонайменше три місяці, передбачено 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців — загалом 10 800 грн одним платежем.

Ще один напрям охоплює прифронтові території в межах 0–50 км від лінії фронту чи кордону: там допомога сягає 10 800 грн на особу строком на шість місяців. В УВКБ ООН зазначають, що наразі цей напрям не є пріоритетним у програмі.

Як оформити допомогу у Вінницькій області

Центри реєстрації партнерів УВКБ ООН працюють у Вінницькій області. Запис на онлайн-реєстрацію в черзі доступний на сайті r2p.org.ua. Під час співбесіди з партнером організації потрібно мати податковий номер, паспорт, довідку ВПО (за наявності), IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника, свідоцтва про народження дітей, документ про опікунство та медичний висновок у разі інвалідності.

В УВКБ ООН наголошують: право на допомогу визначається поєднанням факторів вразливості та місця проживання, а пріоритет надається домогосподарствам із найвищими потребами. Детальніші умови та критерії відповідності опубліковані на офіційному порталі організації.

Раніше Politeka повідомляла, треба встигнути до 20 вересня: відкрито реєстрацію на нову грошову допомогу у Вінницькій області.

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