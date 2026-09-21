Доплати для пенсіонерів в Полтавській області призначаються автоматично після досягнення 70, 75 або 80 років. Тим, кому виповнився відповідний вік, до пенсії щомісяця додають від 300 до 570 гривень.

Надбавка до пенсії за віком у Полтавській області нараховується автоматично — щойно людині виповнюється 70, 75 або 80 років, Пенсійний фонд сам збільшує виплату. Жодних заяв і довідок подавати не потрібно.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області залежать від вікової категорії, пояснили у Пенсійному фонді України. У 70–74 роки щомісяця додають 300 гривень, у 75–79 років — 456 гривень, а з 80 років надбавка зростає до 570 гривень.

Є одна важлива умова: доплату отримують лише ті пенсіонери, чия пенсійна виплата з 1 січня 2026 року не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія більша за цю суму, вікова надбавка не призначається.

Варто знати, як зростає сума на наступному віковому щаблі. Той, кому у 70 років встановили надбавку 300 гривень, після 75-річчя отримає додатково лише 156 гривень. Тобто йде донарахування до повного розміру, і загалом після 75 років надбавка становитиме 456 гривень.

Нарахування починається з дня досягнення відповідного віку. Якщо день народження припадає на 1 число — доплата прийде повним розміром уже за цей місяць. Якщо людина народилася, наприклад, 20 числа, суму розрахують пропорційно за дні після настання віку.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Ні, доплата призначається автоматично за даними з реєстру. Перевірити нарахування можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або у сервісному центрі фонду за місцем проживання. Питання також приймає контакт-центр Пенсійного фонду України — 0 800 503 753.

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