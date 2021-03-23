В українській столиці суперечка через маску у супермаркеті закінчилась бійкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у Києві в одному з супермаркетів, який знаходиться на вулиці Берковецькій, стався конфлікт між покупницею і чоловіком у поліцейській формі, якого користувачі соцмережі називають охоронцем.
У столичному пабліку розповіли, що співробітник охорони зробив жінці зауваження і закликав її вдягнути маску, але вона нібито відмовилася, і в результаті почалася бійка. Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. В результаті жінка, яка вимагала від охоронця, щоб він віддав їй телефон, впала на підлогу.
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"Ким би не була ця дама, але така поведінка співробітника поліції охорони неприпустима. Саме через таких охоронців нормальних правоохоронців називають мусо*ами", - йдеться у підписі до відео з місця події.
"В іншій країні її вже відлупцювали би кийком і закували в наручники", "Цей поліцейський має бути звільнений. Як мінімум. Це перевищення повноважень, заволодіння чужим майном та напад на людину", - пишуть у коментарях.
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