В українській столиці суперечка через маску у супермаркеті закінчилась бійкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у Києві в одному з супермаркетів, який знаходиться на вулиці Берковецькій, стався конфлікт між покупницею і чоловіком у поліцейській формі, якого користувачі соцмережі називають охоронцем.

У столичному пабліку розповіли, що співробітник охорони зробив жінці зауваження і закликав її вдягнути маску, але вона нібито відмовилася, і в результаті почалася бійка. Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. В результаті жінка, яка вимагала від охоронця, щоб він віддав їй телефон, впала на підлогу.

"Ким би не була ця дама, але така поведінка співробітника поліції охорони неприпустима. Саме через таких охоронців нормальних правоохоронців називають мусо*ами", - йдеться у підписі до відео з місця події.

"В іншій країні її вже відлупцювали би кийком і закували в наручники", "Цей поліцейський має бути звільнений. Як мінімум. Це перевищення повноважень, заволодіння чужим майном та напад на людину", - пишуть у коментарях.

До слова, про нову хвилю коронавірусу в Україні, Шмигаль розповів, коли введуть жорсткий локдаун: "на жаль...".

Як повідомляла Politeka, українські міста почали переходити на жорсткий карантин, закривається громадське харчування і не тільки: що буде далі.

Також Politeka писала про новий локдаун, в МОЗ попередили українців про чергове посилення: "по всій території країни...".