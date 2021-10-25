Жінці, яка була паралізована після інсульту, спостерігала як помирає чоловік і нічим не могла йому допомогти.
Про це повідомляє телеканал Alex.ua.
В одній з багатоповерхівок Запоріжжя поліція виявила труп чоловіка і ледве живу паралізовану жінку. Як розповіли сусіди, першу тривогу вони забили, коли перестали зустрічати на вулиці свого сусіда - дідуся Віктора. Він довгі роки доглядав за своєю паралізованою дружиною. Дітей у пари не було.
"Вони були разом зі шкільної лави - більше 50 років разом", — розповіли сусіди.
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Літні люди жили на першому поверсі, тому сусіди кілька разів стукали у вікна, але ніхто не відгукувався. Також дідусь не відповідав на телефонні дзвінки. Правда оточуючі помітили, що світло в квартирі горіло цілодобово. Це було підозріло. Пильні сусіди викликали поліцію.
"Вперше правоохоронці приїхали, "понюхали" чи немає трупного запаху з квартири, не відчули, тому поїхали назад", - розповіли сусіди.
Після підняття суспільного резонансу, поліція приїхавши повторно, розкрила квартиру. Там правоохоронці виявили труп літнього чоловіка та напівживу жінку. Її доставила в лікарню, де вона через два дні померла. Як встановили медики, у жінки стався повторний інсульт.
Судово-медичною експертизою встановлено, що у чоловіка більше тижня тому стався інсульт. Не отримавши вчасно медичну допомогу він помер, а його паралізована дружина не могла ні чим допомогти, а тільки спостерігала як помирає чоловік.
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