Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури, у столиці затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у викраденні 25-річної дівчини.
За даними слідства, 16 січня, чоловік заманив дівчину до себе додому і два дні незаконно утримував, ґвалтував і знущався. Через те, що жертва намагалася чинити опір, чоловік її бив, душив і підпалював волосся.
Через два дні, 18 січня, підозрюваний відпустив свою жертву, після чого вона відразу звернулася до правоохоронців. Особу зловмисника встановили, він виявився 62-річним уродженцем Умані, його вдалося затримати. В ході обшуків слідчі вилучили особисті речі потерпілої та інші речові докази.
Чоловікові оголосили про підозру, зараз проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про вибір йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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