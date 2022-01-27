За останніми даними, правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного в розстрілі нацгвардійців Артема Рябчука в передмісті Дніпра. У Мережу злили кадри із затримання душогуба.

До цього з'явилася інформація, як він нібито намагався покинути область на попутках.

Так, Рябчук, який влаштував бійню рано вранці 27 січня, проходив службу на заводі "Південмаш" і входив в охорону території підприємства. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук.

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"В обов'язки Артема Рябчука входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби з міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька, - повідомив Геращенко, додавши, що "злочинець озброєний і дуже небезпечний".

За словами радника очільника МВС, в першу чергу, слідство має з'ясувати, що послужило причиною такого вчинку.

"А також те, як він проходив медичну комісію за висновками якої йому було надано право доступу до бойової зброї", - додав Геращенко, заявивши, що підозрюваний понесе "найжорсткіше покарання за масове вбивство".

Зазначимо, 20-річний строковик під час отримання зброї розстріляв з автомата Калашникова караул нацгвардійців, після чого зник зі зброєю. У той момент в кімнаті перебувало 22 людини. В результаті трагедії, загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро отримали поранення. Серед загиблих 36-річна працівниця "Південмашу", яка була цивільною особою. Серед постраждалих є дівчина-військовослужбовець.