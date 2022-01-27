За останніми даними, правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного в розстрілі нацгвардійців Артема Рябчука в передмісті Дніпра. У Мережу злили кадри із затримання душогуба.
До цього з'явилася інформація, як він нібито намагався покинути область на попутках.
Так, Рябчук, який влаштував бійню рано вранці 27 січня, проходив службу на заводі "Південмаш" і входив в охорону території підприємства. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук.
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"В обов'язки Артема Рябчука входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби з міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька, - повідомив Геращенко, додавши, що "злочинець озброєний і дуже небезпечний".
За словами радника очільника МВС, в першу чергу, слідство має з'ясувати, що послужило причиною такого вчинку.
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