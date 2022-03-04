Народженого в Україні олігарха знайшли повішеним у гаражі свого маєтку. Про це пише The Guardian з посиланням на повідомлення поліції Суррея.

66-річний Михайла Вотфорда, який входить до найближчого оточення Володимира Путіна, заробив статки на видобутку нафти та газу. На початку 2000-х він емігрував у Великобританію, змінив громадянство та ім'я і зайнявся нерухомістю.

Поліція Суррея повідомила, що його тіло було знайдено в понеділок за адресою поблизу Вірджинія-Уотер, між Слау та Уокінгом, на захід від Лондона.

Ukraine-born oligarch Mikhail Watford found dead at home in Surrey https://t.co/PqrWt5PeVC — Stephanie Kirchgaessner (@skirchy) March 3, 2022

«Нам зателефонували близько полудня в понеділок, 28 лютого, після повідомлень про виявлення тіла чоловіка за адресою на Портнал-драйв, Вентворт. Викликали швидку допомогу, але, на жаль, медики констатували смерть. Триває розслідування обставин загибелі, але підозрілих обставин наразі немає», – сказав речник.

Друг сім'ї сказав, що на душевний стан Михайла могла вплинути ситуація в Україні. "Час його смерті та час вторгнення в Україну безумовно невипадковий", — зазначив друг сім'ї.

Ще один друг Михайла заявив, що "його смерть викликає питання. Особливо після всіх цих підозрілих смертей російських громадян. Це шокує, у Михайла було все, про що він мріяв: гарна дружина, чудові діти та будинок мрії. У цьому немає жодного сенсу" .

Багато ЗМІ зазначили, що магнат помер невдовзі після того, як офіційний Лондон опублікував санкційний список російських олігархів, але Вотфорда в ньому не було.

Уотфорд, при народжені - Михайло Толстошея, з’явився на світ в Україні в 1955 році, за часів Радянського Союзу. Він був широко відомий як Міша і, за даними Sunday Times, після переїзду до Великобританії змінив своє прізвище на англійське. Спочатку він оселився в Лондоні, де жив зі своєю естонською дружиною Джейн, а потім переїхав до Суррея.

Видання повідомляло, що Уотфорд вважав, що його дитинство, проведене у «великій чотирикімнатній квартирі з ванною та машиною», було дуже комфортним в Україні радянських часів. «З точки зору розкоші, [це] тепер було еквівалентом подорожі на літаку», — сказав він газеті у 2015 році.

Його мати, яка, як повідомляє Sun, жила в сусідній квартирі на його віллі і була вдома, коли його тіло знайшли, як кажуть, наполягала на тому, щоб її радянське посвідчення зберігалося в сейфі. «Вона твердо вірить, що комуністи повернуться до Росії та України. Тим часом вона насолоджується скромними витратами грошей свого сина-капіталіста… І ми молимося, щоб її мрія ніколи не збулася», — сказав Уотфорд Sunday Times.

За даними газети, у олігарха було троє дітей: Майкл, його син від першого шлюбу; з другою дружиною Джейн у нього є дочка Мішель та молодший син Олександр.