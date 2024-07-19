Правоохоронці терміново звернулися до громадян із важливою інформацією і попередженням про новий цинічний обман.

Поліцейські, звертаючись до українців, опублікували фото чоловіка і повідомили, у чому саме його підозрюють, пише Politeka.net.

Таким чином правоохоронці розшукують ще людей, які могли постраждати від його дій.

Отже, як розповіли в поліції, підозрюваний чоловік, працюючи у службі таксі, під час спілкування з клієнтами пропонував їм придбати будівельні товари, побутову техніку, та навіть автомобіль зі знижкою. Мовляв, раніше він був працівником цієї компанії.

Довірливі люди, бажаючи таким чином зекономити на будівельних матеріалах, переводили гроші на картку. Однак обіцяного так і не отримували. Кошти таксист витрачав на власні потреби.

Тих, кого ошукав чоловік виявилось чимало. На даний момент офіційно відомо про 28 киян. Сума, якою чоловік встиг заволодіти – понад мільйон гривень.

«До Святошинського управління поліції почали звертатися громадяни з повідомленнями про те, що їх ошукав один і той же чоловік. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, у ході якого встановили, що до скоєння злочину причетний 31-річний місцевий мешканець, який вже раніше був судимий за шахрайство», - розповідають в поліції.

На даний момент слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Крім того, в поліції звертаються до людей:

«Якщо ви чи ваші рідні стали жертвою вказаної шахрайської схеми – звертайтесь

до Святошинського управління поліції, або телефонуйте на спецлінію 102 чи за номером +380 98 964 7403».

В поліції також опублікували фото чоловіка.

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