Виробництво ракет, безпілотників і снарядів в Россії різко збільшилося після повномасштабного вторгнення в Україну – опубліковано нові страшні цифри.

Так, згідно із оновленими даними, британського Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, у 2021-му році Росія виробляла 56 крилатих ракет Х-101 на рік.

Однак торік вона виготовила вже 460 крилатих ракет. Російський запас балістичних ракет "Іскандер" також різко збільшився - з приблизно 50 до вторгнення до 180.

Не дивлячись на те, що виробництво ракет, і безпілотників залежить від мікроелектроніки, що надходять з-за кордону, санкційні заходи США та Європи не змогли зупинити цей потік і підірвати військово-промислове виробництво РФ.

Зазначимо, що саме ракетою Х-101 російські окупанти вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві під час масованого обстрілу 8 липня. Вона є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії. Як повідомляло видання Financial Times з посиланням на експертів та українських посадовців, ракета Х-101 базується саме на компонентах західного виробництва.

Скільки росія виробляє ракет.

Хоча санкції і відрізали окупантів від деяких передових компонентів, оборонний сектор Кремля звернувся до мікропроцесорів та інших передових технологій, не призначених для військового використання. Так в одній з випущених по Україні ракет Х-101 були виявлені елементи електроніки західного виробництва.

Загалом російська ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Додмо, раніше в ГУР Міноборони повідомили, що станом на січень 2024 року Росія вироблял близько 115-130 стратегічних ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактичного класу.

«Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих, адже дуже багато деталей - у тих же Х-101, "Кинджала", "Калібра" - іноземного виробництва", - повідомляв представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

Скільки росія виробляє ракет.

Україна також нарощує виробництво зброї, але потребує більше деяких ключових інгредієнтів, зокрема вибухівки та ракетного пального.

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