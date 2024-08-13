У військовій операції на території Росії беруть участь підрозділи щонайменше чотирьох українських механізованих та повітрянодесантних бригад.

Колишній Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів журналістам, що цю операцію планували давно.

Її метою є відволікання окупаційних військ з фронту та перехоплення ініціативи на полі бою.

Крім того, це має перенести війну на територію Росії та викрити нездатність РФ захистити власний кордон.

За словами екс-міністра, українські бійці доводять свою здатність застосовувати нову тактику загальновійськових операцій, яку їх навчили західні військові інструктори.

Він зазначив, що довго російські території утримувати не збираються.

"Нам не потрібна російська земля. Ми хочемо, щоб вони зазнали поразки на нашій", - наголосив він.

Військовий аналітик польського гурту Rochan Consulting Конрад Музика вважає, що Україна зможе покращити свої позиції, якщо змусить Росію відволікти сили з Донбасу. А присутність військ у Курській області може забезпечити їй найкращу переговорну позицію у майбутньому.

"Якщо ж українські війська будуть витіснені з російської території без будь-яких відчутних результатів і з великими втратами, і якщо росіяни продовжать просуватися до Покровська, тоді українське вище військове керівництво розглядатиметься як програє у величезній авантюрі. Тут немає жодної золотої середини. Операція зухвала. ", – вважає він.

Джерело: Financial Times.

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