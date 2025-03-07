З 6 на 7 березня російська армія атакувала Україну, використовуючи для атаки крилаті ракети та безпілотники.

У низці українських областей прогриміли вибухи, зокрема голова Харківської ОВ Олег Синегубов повідомив про вибух у місті, передає Політека.

Пізніше стало відомо, що Росія атакувала цивільне підприємство у Київському районі.

"Є загорання автомобілів. До медичного закладу госпіталізовано 65-річну жінку та 61-річного чоловіка. На місці працюють усі профільні служби", — повідомив Синегубов.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар по цивільному інфраструктурному об'єкту, відомо про поранену жінку, її дістали з-під уламків будівлі.

Постраждав також багатоквартирний будинок поряд.

Число поранених у Харкові зросло до п'яти осіб.

Терехов додав, що окрім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинку постраждали й інші об'єкти, горіли десять гаражів та п'ять автомобілів.

Також росіяни пошкодили один із виробничих об'єктів Чернігівської області.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

За даними Полтавської ОВ, у Миргородському районі уламки ворожої мети впали на приватний будинок. Відомо про двох постраждалих, у тому числі дитина.

На Тернопільщині начальник ОВА В'ячеслав Негода заявив, що в регіоні є влучення ракет у критичний промисловий об'єкт.

"Можуть бути обмеження з подачею газу", - попередив він.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що під масованим ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.

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