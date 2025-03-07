У низці українських областей прогриміли вибухи, зокрема голова Харківської ОВ Олег Синегубов повідомив про вибух у місті, передає Політека.
Пізніше стало відомо, що Росія атакувала цивільне підприємство у Київському районі.
"Є загорання автомобілів. До медичного закладу госпіталізовано 65-річну жінку та 61-річного чоловіка. На місці працюють усі профільні служби", — повідомив Синегубов.
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар по цивільному інфраструктурному об'єкту, відомо про поранену жінку, її дістали з-під уламків будівлі.
Постраждав також багатоквартирний будинок поряд.
Число поранених у Харкові зросло до п'яти осіб.
Терехов додав, що окрім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинку постраждали й інші об'єкти, горіли десять гаражів та п'ять автомобілів.
Також росіяни пошкодили один із виробничих об'єктів Чернігівської області.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.
За даними Полтавської ОВ, у Миргородському районі уламки ворожої мети впали на приватний будинок. Відомо про двох постраждалих, у тому числі дитина.
На Тернопільщині начальник ОВА В'ячеслав Негода заявив, що в регіоні є влучення ракет у критичний промисловий об'єкт.
"Можуть бути обмеження з подачею газу", - попередив він.
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що під масованим ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.
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