Слава Камінська, яка була солісткою групи "НеАнгели", показала, як проводить відпочинок в ОАЕ, зустрівшись з телеведучою Катею Осадчою.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська є успішною співачкою, яка прославилася в групі "НеАнгели". Зірка нещодавно публічно посварилася з Вікторією Смеюхою, а тепер уелетела відпочивати в ОАЕ. Зірка показала в Instagram, кого там зустріла.

На фото Камінська була разом з Катею Осадчою. Як відомо, телеведуча вирушила на відпочинок нещодавно в ОАЕ, коли її чоловік Юрій Горбунов полетів до Парижа. На фото Слава і Катя стояли біля моря, позуючи для Селфі.

"Кому колгосп, а кому дочка голови. А ми красиві Відпочиваємо, поки хтось виходить на....",- написала Слава.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"І ставок красивий. А де гуси?", "Не звертай уваги, більше біситься буде!!!", "Дорога дочка голови, ти найкраща", "красива Слава", " Слав, по всіх ваших постах і сторіс, виходьте на.... як раз саме Ви. Це вже не просто не цікаво, але вже реально просто, відпустіть вже цю ситуацію і живіть своїм життям, ну правда", "підтримую Вас з однієї причини, мій принцип в житті: не можна виносити сміття з сім'ї, на загальний огляд. Поважаю за дотепний гумор".

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