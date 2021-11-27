Телеведучий Юрій Горбунов, який щойно повернувся до Києва після своєї подорожі до столиці Франції-Парижа, показав, з ким проводить час вдома.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов одружений на Каті Осадчій з 2017 року. Нещодавно телеведучий відправився з Париж, Франція. В цей час Катя Осадча полетіла в ОАЕ. Також туди поїхала відпочивати днями Слава Камінська і вже встигла побачитися з Катею і зробити селфі біля моря. В цей час Горбунов вже повернувся з Франції і показав, з ким проводить час, поки Осадча не прилетіла в Україну. Відповідні фото Юрій опублікував в Instagram.

На знімку Юра цілує ніжку 3-місячного малюка Данила, якого Катя народила 19 серпня.

"Скучив ТАТО. Без слів", - написав Юра.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ось воно-щастя", "я теж люблю цілувати ніжки свого найменшого, хоча йому вже 5 років, але я обожнюю це робити", " Слова тут зайві .... Щастя в одному кадрі".

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А ще Politeka писала, що Юрій Горбунов показав, як проводить час у Парижі, поки Осадча працює

Також Politeka повідомляла, що Осадча з Горбуновим покинули Україну, роз'їхавшись в різні боки



