Зіркові детективи і українці дізналися, хто переховувався під маскою гуморного джмеля на шоу «Маска» - особистість учасника розкрили в новому епізоді.
Як пише Politeka.net, новий випуск популярного проекту вийшов увечері в суботу, 27 листопада. За його підсумками глядачі вирішили розкрити, хто зі знаменитостей виступав у костюмі джмеля.
Коли маску зняли, з'ясувалося, що під нею переховувався артист «Студії Квартал-95» Степан Казанін. У момент, коли це розкрилося, зірковий детектив Оля Полякова тут же закричала, що її колега Андрій Данилко вгадав правильно.
А ось Дзідзьо і Олег Винник були здивовані.
"Я б ніколи в житті не подумав! Це найбільше моє здивування!", - зізнався Дзідзьо.
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А Винник з цікавістю зазначив, що Казанін насправді добре співає.
Українці бурхливо відреагували на такий поворот.
"Клас, дуже несподівано", "вгадала)) коли Данилко згадав про "Квартал-95", відразу зрозуміла і подумала на Степана)", "Ось це реально несподівано", "в сенсі ніхто не очикував я в пості нижче писала що Казанін, по голосу дізналася", "я так засмутилася, хоч і вгадала, але так шкода що він пішов", - пишуть люди.
Нагадаємо, VIP-гостя шоу "Маска" розкрила своє обличчя, порадувавши Данилка і Винника.
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