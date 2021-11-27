Зіркові детективи і українці дізналися, хто переховувався під маскою гуморного джмеля на шоу «Маска» - особистість учасника розкрили в новому епізоді.

Як пише Politeka.net, новий випуск популярного проекту вийшов увечері в суботу, 27 листопада. За його підсумками глядачі вирішили розкрити, хто зі знаменитостей виступав у костюмі джмеля.

Коли маску зняли, з'ясувалося, що під нею переховувався артист «Студії Квартал-95» Степан Казанін. У момент, коли це розкрилося, зірковий детектив Оля Полякова тут же закричала, що її колега Андрій Данилко вгадав правильно.

А ось Дзідзьо і Олег Винник були здивовані.

"Я б ніколи в житті не подумав! Це найбільше моє здивування!", - зізнався Дзідзьо.

А Винник з цікавістю зазначив, що Казанін насправді добре співає.

Українці бурхливо відреагували на такий поворот.

"Клас, дуже несподівано", "вгадала)) коли Данилко згадав про "Квартал-95", відразу зрозуміла і подумала на Степана)", "Ось це реально несподівано", "в сенсі ніхто не очикував я в пості нижче писала що Казанін, по голосу дізналася", "я так засмутилася, хоч і вгадала, але так шкода що він пішов", - пишуть люди.

Нагадаємо, VIP-гостя шоу "Маска" розкрила своє обличчя, порадувавши Данилка і Винника.

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