Звездные детективы и украинцы узнали, кто скрывался под маской юморного Шмеля на шоу «Маска» - личность участника раскрыли в новом эпизоде.

Как пишет Politeka.net, новый выпуск популярного проекта вышел вечером в субботу, 27 ноября. По его итогам зрители решили раскрыть, кто из знаменитостей выступал в костюме Шмеля.

Когда маску сняли, выяснилось, что под ней скрывался артист «Студии Квартал-95» Степан Казанин. В момент, когда это раскрылось, звездный детектив Оля Полякова тут же закричала, что ее коллега Андрей Данилко угадал правильно.

А вот Дзидзьо и Олег Винник были удивлены.

«Я бы никогда в жизни не подумал! Это самое большое мое удивление!», - признался Дзидзьо.

А Винник с интересом отметил, что Казанин на самом деле хорошо поет.

Украинцы бурно отреагировали на такой поворот.

«Класс, очень неожиданно», «Угадала)) Когда Данилко вспомнил о «Квартал-95», сразу поняла и подумала на Степана)», «Вот это реально неожиданно», «В смысле никто не очикував я в посте ниже писала что Казанин, по голосу узнала», «я так расстроилась, хоть и угадала, но так жаль что он ушёл», - пишут люди.

Напомним, VIP-гостья шоу "Маска" раскрыла свое лицо, обрадовав Данилко и Винника.

Как сообщала Politeka, Каменских в необычном платье подчеркнула свои достоинства на шоу "Маска".

Также Politeka писала, что Андрей Данилко на шоу «Маска» вывел Каменских из себя: «Это уже какой-то дурдом».