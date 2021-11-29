Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала модний образ з корсетом і сорочкою, відвідавши світський захід.

Анна Саліванчук встигає чергувати домашні справи і світське життя. Якщо вдома з дітьми артистка приділяє весь час собі і їм, то поза домом вона встигає відвідати найрізноманітніші вечори і концерти.

Найбільше показує Саліванчук в Instagram, демонструючи різні моменти з життя:

"Вчора був прекрасний вечір в компанії веселого @a. wellboy милою @minellimusic і самого працездатного і талановитого @monatik_official в @navy.ua @yula_company" - пише під кадрами зірка.

Вона вставила у відео заставку зі своїм фото перед заходом, а потім представила короткий уривок з виступу, на якому встигла захопитися талантами своїх колег.

Нагадавши, Анна Саліванчук стала популярною актрисою. Зірка зіграла ролі в декількох фільмах, а також десятках серіалів, включаючи "Свати", "одного разу під Полтавою" та інші. Нещодавно Ганна відпочивала в Єгипті, але вже повернулася в Україну.

На іншому новому фото, яке Ганна залишила в соціальній мережі, зірка була в шкіряному вбранні, який підкреслив форми актриси. Саліванчук стояла на тлі фотозони"вечір прем'єр з Катею Осадчою".

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