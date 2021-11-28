Максим Галкін поділився в мережі новиною про смерть відомого російського артиста і композитора Олександра Градського.

Як повідомляє Politeka.net, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін поділився у своєму Instagram новиною про те, що помер Олександр Градський, а також висловив свої співчуття з цього приводу.

У соцмережі Галкін опублікував фото Градського і написав: "Пішов Олександр Градський. Яскравий, унікальний, талановитий, безкомпромісний, категоричний. Велика втрата для всіх, хто любить музику. Дуже сумно. Як же так, Олександр Борисович? Зарано. Дуже буде вас не вистачати на екрані і в житті".

Також він додав свої співчуття: "Щирі співчуття рідним і близьким". У коментарях до публікації користувачі почали писати і свої співчуття, і слова підтримки.

Як повідомляють російські ЗМІ, причиною смерті 72-річного Олександра Градського міг стати інсульт, адже напередодні артиста госпіталізували з підозрою на цю недугу. Також повідомляється, що у вересні композитор переніс коронавірус і після цього стан його здоров'я сильно погіршився.

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